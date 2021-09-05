شكرا لمتابعة خبر عن مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن الراغبين في السفر إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

دعت السلطات المصرية، مواطنيها الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالمملكة أو من تلقوا جرعتين في مصر قد يتعين عليهم أن يأخذو جرعة ثالثة تنشيطية فور وصولهم لمطارات السعودية

واتضح أنه لا توجد تعليمات بالنسبة للمصريين للحاصلين على جرعة أولى من لقاح كورونا المملكة قبل مغادرتها ويرغبون بالعودة إليها، بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية، وفق مصدر حكومي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وكانت وزارة الخارجية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بخصوص موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.