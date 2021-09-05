شكرا لمتابعة خبر عن آلية مرتقبة لشراء برامج العمرة للقادمين من خارج المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر عن اعتماد آليات جديدة لشراء برامج العمرة للقادمين من خارج المملكة وإصدار تأشيرات الدخول.

وتشمل الآلية نظامين، أولهما سيتم العمل فيه من خلال مشغل أو صاحب عمل ومشغل آخر، وتصدر من خلاله تأسيرات لـ 25 معتمر أو أكثر بناءً على التعاقد بين شركة العمرة السعودية ووكيل سفر خارجي معتمد، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية".

وسيكون النظام الآخر بين المشغل والعميل، ويتيح لمعتمري الخارج الدخول مباشرة عبر مجموعة صغيرة تبدأ من شخص إلى 9 أشخاص من خلال اختيار البرنامج المطلوبة في المنصة المعتمدة.