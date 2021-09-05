شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يظهر شجاعة رجل لإنقاذه سيارة داخلها أطفال بمحافظة العرضيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

اظهر فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة شجاعة رجال وسرعته في اتخاذه القرار الصحيح في إنقاذ سيارة كانت متوقفة بجانب احد المحلات.

حيث اوضح الفيديو السيارة وفي داخلها مجموعة أطفال وهي تخرج بهم للشارع العام مما لفت نظر الرجل ليترجل من سيارته راكضاً ليلحق بها ويستوقفها قبل ان تدخل للشارع العام.

وقد لقي الفيديو استحسان المواطنين، ومشيرين لحسن شهامة الرجل وشجاعته التي انقذت الأطفال من خطر الطريق وساهمة في سلامتهم.