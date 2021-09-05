شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تمدد للمرة الثانية فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن تمديد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة.

وأكدت أن التسجيل مستمر في البرنامج حتى يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري، منوهة بتوفير 154 فرصة وظيفية ضمن البرنامج في عدد من التخصصات.

وأوضحت التخصصات وهي الهندسية، وتقنية المعلومات، والتخصيص والاستثمار، والتسويق والاتصال المؤسسي، والقانونية، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات والعقود، مضيفة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:

هنــا