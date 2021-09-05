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"النقل" تمدد للمرة الثانية فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن تمديد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة.

وأكدت أن التسجيل مستمر في البرنامج حتى يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري، منوهة بتوفير 154 فرصة وظيفية ضمن البرنامج في عدد من التخصصات.

وأوضحت التخصصات وهي الهندسية، وتقنية المعلومات، والتخصيص والاستثمار، والتسويق والاتصال المؤسسي، والقانونية، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات والعقود، مضيفة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:

هنــا

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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