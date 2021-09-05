شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة يتحدث عن متحورات كورونا المثيرة للقلق ويؤكد: "مو" جذب الانتباه لأنه آخر العنقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، ‏الدكتور عبد الله عسيري، عن متحورات كورونا المثيرة للقلق.

وقال عبدالله عسيري:"نظرة عامة على المتحورات هناك قائمتان للمتحورات ١- متحورات مثيرة للقلق “أي لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات؛ وهي( ألفا، بيتا، جاما، دلتا “دلتا هو السائد الآن في العالم و سحب البساط من كل المتحورات الأخرى".

وأوضح وكيل الصحة:"متحورات تحت المراقبة وهي 5 ومنها متحور “مو” و هي التي لم يتضح أن كان لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات متحور "مو" جذب الانتباه لأنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من دلتا".