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وكيل الصحة يتحدث عن متحورات كورونا المثيرة للقلق ويؤكد: "مو" جذب الانتباه لأنه آخر العنقود

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، ‏الدكتور عبد الله عسيري، عن متحورات كورونا المثيرة للقلق.

وقال عبدالله عسيري:"نظرة عامة على المتحورات هناك قائمتان للمتحورات ١- متحورات مثيرة للقلق “أي لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات؛ وهي( ألفا، بيتا، جاما، دلتا “دلتا هو السائد الآن في العالم و سحب البساط من كل المتحورات الأخرى".

وأوضح وكيل الصحة:"متحورات تحت المراقبة وهي 5 ومنها متحور “مو” و هي التي لم يتضح أن كان لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات متحور "مو" جذب الانتباه لأنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من دلتا".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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