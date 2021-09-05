أين موقع المملكة في الثورة الرقمية عام 2030؟ مختص في أمن المعلومات يجيب

الرياض - محمد عبدالله - احتلت المملكة المرتبة الثانية بين دول العشرين في التنافسية الرقمية، فيما قال المختص في أمن المعلومات عمر العمر إنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن هناك سرعة في حجم الإنجازات بالمملكة.

وقال عمر العمر اثناء مداخلته مع قناة الـ"إخبارية " إن أزمة كورونا سرعت من حجم الإنجازات التي حققتها المملكة وعن وجود تخوف أثناء جائحة كورونا من أن تكون البنية التحتية التقنية للمملكة هشة، قال: "لم يكن هناك تخوفاً بسبب الاستثمارات التي قدمتها حكومة المملكة في قطاع أمن المعلومات، وتلك الاستثمارات تعتمد على 3 أركان تقنية وإجراءات وأشخاص".

وأضاف: "ونحن نملك أفضل التقنيات وأفضل الكوادر البشرية المؤهلة بالإضافة إلى أن المملكة استثمرت في التشريعات والتنظيمات من خلال دعم الهيئة السعودية في البيانات والذكاء الاصطناعي ولا خوف على المملكة في هذا المجال.

وعن رؤية مختص أمن المعلومات للمملكة في هذا المجال بعام 2030 أوضح أن المملكة تقفز قفزة نوعية في قطاع الاتصالات وامن المعلومات بالإضافة إلى تنمية القدرات الرقمية والبشرية والمشاريع الرقمية الضخمة و التنظيمات والتشريعات الرقمية بوجود هيئات رقمية ضخمة في المملكة مثل هيئة الحكومة الرقمية وهذه القفزات هي نتيجة لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي ستقفز بالمملكة في هذا المجال قفزة نوعية بحلول عام 2030.

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