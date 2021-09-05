«الغذاء والدواء» تجمع 60 عينة من «مؤتمرين» للتمور للتأكد من مستويات بقايا المبيدات

الرياض - محمد عبدالله - شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرًا في موسم عنيزة للتمور ومهرجان بريدة للتمور، والمؤتمر الدولي للتمور ببريدة بعنوان "التمور كفاكهة في الصناعات التحويلية"، الذي استمر يومين بمشاركة 45 متحدثًا يمثلون 15 دولة من الخبراء والمتخصصين في الجوانب المرتبطة بالتمور والنخيل.

ورأس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري جلسة في المؤتمر بعنوان "جهود المملكة في الحفاظ على مستوى الجودة وتشجيع صادرات التمور"، واستعرضت جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء التشريعية والرقابية في تحقيق سلامة وجودة التمور السعودية.

وتضمنت مشاركة الهيئة في موسم عنيزة للتمور تنظيم ورشة عمل بعنوان "تكامل القطاع الحكومي والقطاع الخاص لضمان جودة التمور السعودية" استعرض خلالها الدور التشريعي والرقابي للهيئة في ضمان سلامة التمور في المملكة.

وجمعت الهيئة (60) عينة من مهرجان بريدة للتمور وموسم عنيزة للتمور، للتأكد من أن مستويات بقايا المبيدات (إن وجدت) لا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وذلك لضمان سلامة الأغذية بتضافر الجهود بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة القصيم والغرفة التجارية بعنيزة.

يذكر أن الهيئة شاركت في مهرجاني عنيزة وبريدة للتمور في عام 2019م وتم جمع وتحليل 60 عينة تمور والتي أظهرت النتائج مطابقة جميع العينات للحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.

حيث كانت العينات الخالية من بقايا المبيدات تمثل 94% من إجمالي العينات المحللة.

ويعد مهرجان بريدة للتمور وموسم عنيزة للتمور من أبرز المهرجانات والتجمعات الاقتصادية الزراعية الموسمية في المنطقة، ويشارك فيهما العديد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تهتم بالتمور والنخيل ومشتقاتها.

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