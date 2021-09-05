اعتماد آليات جديدة لشراء «برامج العمرة» للقادمين من الخارج

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن اعتماد آليات جديدة لشراء برامج العمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة «العربية»، نقلًا عن مصادر لها، إنه يتم العمل بنظامين الأول من خلال مشغل أو صاحب عمل أو مشغل آخر، وتصدر من خلاله تأشيرات لـ25 معتمرًا أو أكثر بناء على التعاقد بين شركة العمرة السعودية ووكيل سفر خارجي معتمد.

أما النظام الآخر فيتم بين المشغل والعميل ويتيح لمعتمري الخارج الدخول مباشرة عبر مجموعة صغيرة تبدأ من شخص وحتى 9 أشخاص من خلال اختيار البرنامج المطلوب في المنصات المعتمدة، بحسب قناة «العربية».

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