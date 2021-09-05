الدفاع المدني.. شروط التقديم على الوظائف المتاحة 1443

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت وظائف الدفاع المدني 1443، مؤشرات عمليات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان المديرية العامة للدفاع المدني عت فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي.

وتركزت عمليات البحث عن كيفية التقديم على وظائف الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والرابط الإلكتروني للموقع الرسمي للتقديم على وظائف الدفاع المدني1443، والتي يمكن الوصول لها من من خلال الضغط عبر الرباط التالي (من هنا).

وظائف الدفاع المدني.. شروط التسجيل

وحددت الإدارة العامة للدفاع المدني نحو 4 شروط للتطوع و9 التزامات من أبرزها الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.

كما أكدت مديرية الدفاع المدني، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتقديم للتسجيل في الوظائف الشاغرة المعلن عنها أن تتوافر فيه المتطلبات والشروط التالية:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

- أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال الدفاع المدني.

- ألا يقل عمره عن 18عامًا ولا يزيد على 60عامًا.

- ألا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي واحتساب الأجر عند الله تعالى، وفقًا للدفاع المدني.

- ألا يكون المتقدم للتسجيل مطلوبًا في أي قضايا جنائية أو أخلاقية.

- اجتياز المتقدم جميع الاختبارات التي ستعقد له وكذلك المقابلات الشخصية.

الدفاع المدني يحدد التزامات المتطوع

وبينّت المديرية العامة الدفاع المدني، الالتزامات والواجبات التي يقع على المتطوع الإلتزام بها وتتمثل هذه الإلزامات فيما يلي:

- الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.

- تلبية النداء في أسرع وقت،.

- التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه.

- عدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر.

- الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء الأسرار العمل المكلف به.

- الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه.

- إشعار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه، وفقًا للدفاع المدني.

- المحافظة على العُهْدة المسَلَّمة للمتطوع من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها.

- ضمان إعادة العُهْدة المسَلَّمة عند ترك العمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسؤولية.

- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفيه أو إعلاميه تتعلق بالعمل التطوعي، وفقًا للدفاع المدني.

وظائف الدفاع المدني 1443

وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن فتح باب التسجيل في وظائف الدفاع المدني الكترونيا ابتداء من اليوم السبت الموافق 27 محرم 1443وسوف تستمر عملية التقديم لمدة خمسة عشر يومًا.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي يوم السبت الماضي، واستمرَّ حتى الخميس الموافق 25/1 /1443هـ عبر بوابة «أبشر- توظيف»

وقد أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أن الوظائف المتاحة كلها على رتبة جندي فقط لا غير، مشيرة إلى أن التطوع لمدة لا تقل عن سنة تجدد حسب رغبة المتطوع.

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رابط التسجيل والتقديم في وظائف الدفاع المدني 1443