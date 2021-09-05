بالفيديو.. أكاديمي سعودي: ميليشيا الحوثي تتعمد التصعيد بأوامر من إيران

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود علي دبكل العنزي، إن ميليشيا الحوثي تتعمد التصعيد العسكري قبل تسلم المبعوث الأممي الجديد مهام عمله، مضيفا أن إيران تستخدم اليمن كورقة ضغط في مفاوضات فيينا.

وأضاف العنزي، في تصريحات لقناة «العربية»: "لذلك أعتقد أن هذه الميليشيات لا تريد أن تتفاوض لا تريد أن تجلس على طاولة المفاوضات وهذا بأوامر من داعميها والتحديد أقصد إيران".

وتابع "أن إيران لا تريد التهدئة في هذا الوقت بالذات لوجود إدارة جديدة تريد أن ترتب أوراقها من أجل رفع العقوبات ومن أجل التفاوض على رفع العقوبات والملف النووي".

وقال علي العنزي "تجاربنا مع المبعوثين الذين سبقوا هذا الرجل لا تجعلنا متفائلين بدرجة كبيرة خصوصا مع هذا التصعد الذي يستهدف المدنيين والأهداف المدنية".

ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ مهام عمله اليوم، ومن المنتظر أن يحرك الدبلوماسي السويدي فترة من الركود التي طغت على المشهد اليمني منذ رحيل مارتن غريفيثس إلى وكالة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

وبالأمس صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

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