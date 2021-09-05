4 قرارات من «التعليم» بشأن اليوم الوطني.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى منسوبيها بشأن اليوم الوطني الحادي والتسعين للملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 16/2/1443هـ، إبرازا لدور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيدا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم وجهت بتنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني (91) تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه (هي لنا دار) وفق الإطار العام المرفق.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الوزارة طالبت بتنفيذ الفعاليات من قبل جميع المدارس عن بعد للمرحلة الابتدائية وحضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من يوم الأحد 19/2/1443هـ حتى يوم الخميس 23/2/1443هـ.

وشددت وزارة التعليم –بحسب مصادر عاجل- على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة وفق التوجيهات.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن التعليم ألزمت منسوبيها بتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في المدارس التابعة لمكاتب التعليم ورفع التقارير الختامية والاحصائية لفعاليات الاحتفاء لإدارة النشاط الطلابي (بنين/ بنات) قسم النشاط الاجتماعي، في موعد اقصاه يوم الخميس 1/3/ 1443 هـ.

كما أكدت وزارة التعليم التأكيد على ما ورد في تعميم نائب وزير التعليم رقم 12043 بتاريخ 26/1/1439 بشأن العلم الوطني.

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