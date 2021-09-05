ندى البيطار.. سعودية تحصد براءة اختراع روبوت لقطف التمور بالطاقة الشمسية

الرياض - محمد عبدالله - حصدت المخترعة ندى البيطار براءة اختراع روبوت لقطف التمور بالطاقة الشمسية.

وقالت البيطار خلال حلولها ضيفة على برنامج نشرة النهار على القناة الإخبارية: إن الروبوت يتكون من 8 أذرع بكماشات سليكون تحاكي اليد تقطف التمور من النخيل العالية بالسحب الهوائي بالحبة أو من العذق وترسله لوحدة التخزين الداخلية دون تدخل بشري.

وأوضحت أن الروبوت من شأنه أن يسرع عملية قطف التمور؛ حيث يمكن السير وكذا يمكن الطيران، لافتة إلى أن المملكة ستكون بؤرة الاهتمام ومن ثم يمكن استخدامه في شبه الجزيرة العربية.