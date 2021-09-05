وكيل «الصحة» يعلق على متحور مو الجديد وسبب جذبه الانتباه

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية عبدالله بن مفرح عسيري طبيعة متحورات فيروس كورونا والتي أثارت حالة من القلق حول العالم.

وقال عسيري، في تغريدات عبر "تويتر": "نظرة عامة على المتحورات.. فهناك قائمتان للمتحورات، القائمة الأولى وهي متحورات مثيرة للقلق (أي لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات) وهي ٤: ألفا ، بيتا، جاما.

وأضاف أن دلتا (دلتا هو السائد الآن في العالم وسحب البساط من كل المتحورات الأخرى).

وتابع عبدالله عسيري أن القائمة الثانية وهي متحورات تحت المراقبة وهي ٥ ومنها متحور "مو" وهي التي لم يتضح إن كان لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن متحور "مو" جذب الانتباه لأنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من دلتا.

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