شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مكة المكرمة الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت قبل قليل الأمطار على مكة المكرمة ، مع أجواء مناخية لطيفة شعر ، وسجلت "اليوم " لحظات هطول الأمطار على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف في أثناء طوافهم حول الكعبة المشرفة.

وكان خبراء الأرصاد الجوية قد توقعوا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتشمل مناطق: “أضم، العرضيات، ميسان، الجموم، الكامل”. وحذر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الأحد، من استمرار هطول الأمطار حتى الساعة الثامنة مساء، مصحوبة بنشاط للرياح، ونقلت عن الدفاع المدني، والمركز الوطني للأرصاد تحذيرات حول استمرار هطول الامطار .