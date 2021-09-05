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شكرا لقرائتكم مستشفى حفر الباطن المركزي ينجح في إعادة السمع لمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
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مستشفى حفر الباطن المركزي ينجح في إعادة السمع لمريض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن – بفضل الله – الفريق الطبي المتخصص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي ناجح لمريض كان يعاني نقصًا في السمع، وطنينًا في الأذنين، ويعتمد على المعينات السمعية.
ترميم العظيمة السمعية
وتبين بعد إجراء التحاليل اللازمة، وجود تصلب في عظمة الركاب، وقد قام الفريق الطبي بإزالة عظمة الركاب ووضع أداة لترميم العُظيمة السمعية تعمل على إيصال الصوت؛ وقد كُللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وغادر المريض وهو يتمتع بصحة جيدة؛ حيث تم – بفضل الله – الاستغناء عن المعين السمعي.
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