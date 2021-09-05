مستشفى حفر الباطن المركزي ينجح في إعادة السمع لمريض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن – بفضل الله – الفريق الطبي المتخصص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء تدخل جراحي ناجح لمريض كان يعاني نقصًا في السمع، وطنينًا في الأذنين، ويعتمد على المعينات السمعية.

ترميم العظيمة السمعية