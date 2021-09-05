مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية الأول يستعرض التحديات والفرص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تعقد الجمعية السعودية لـ الصيدلة الإكلينيكية مؤتمرها السنوي الأول في فندق كراون بلازا آر ديسي في مدينة الرياض، في الفترة من ٧-٩-٢٠٢١ إلى ٩-٩-٢٠٢١.

موائمة مهنة الصيدلة الإكلينيكية

ويمتد المؤتمر لثلاثة أيام يتخللها العديد من الأنشطة والمحاضرات العلمية بالإضافة إلى ورش عمل تستهدف الممارسين الصحيين وغيرهم من الطلبة والمهتمين ويتضمن كذلك عرض الملصقات العلمية ومعرض مصاحب.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية البروفيسور أحمد الجديع أن المؤتمر يهدف إلى بحث موائمة مهنة الصيدلة الإكلينيكية في السعودية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستعراض أهم التحديات التي تواجهها مهنة الصيدلة وتسليط الضوء على دور الصيدلي الإكلينيكي في مواجهة الأوبئة والجوائح، بما فيها جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل تقديم الرعاية الصيدلانية المثلى للمرضى.

تجدر الإشارة أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية يستهدف الصيادلة والممارسين الصحيين والمهتمين بالرعاية الصحية، وقد تم اعتماد المؤتمر من هيئه التخصصات الصحية بما يعادل 26 ساعة تعليم صحي مستمر، وذلك بحضور متحدثين دوليين ومحليين.

يتم التسجيل في المؤتمر الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية من خلال الرابط:‏ https://sscp-conference.com/

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