الهاجري: استهداف الميليشيا الإرهابية للمدنيين جريمة جبانة تنتهك القوانين الدولية

متابعات الخليج 365 - الرياض

جرائم ضد الإنسانية

وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأحد) بأن مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.