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شكرا لقرائتكم الهاجري: استهداف الميليشيا الإرهابية للمدنيين جريمة جبانة تنتهك القوانين الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
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الهاجري: استهداف الميليشيا الإرهابية للمدنيين جريمة جبانة تنتهك القوانين الدولية
أكد أن إيران لم تحترم المواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس في المنطقة الشرقية ونجران وجازان لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين هي جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي يحترمها العالم ما عدا إيران.
جرائم ضد الإنسانية
وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأحد) بأن مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.
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