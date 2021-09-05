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تشهد حاليًّا منطقة جازان أجواء متقلّبة؛ حيث اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة عددًا من المحافظات، حيث اقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.
من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.
وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 06:53 PM
الدفاع المدني يدعو لاتخاذ جميع التدابير واتباع إرشادات السلامةأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية تشهدها جازان
تشهد حاليًّا منطقة جازان أجواء متقلّبة؛ حيث اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة عددًا من المحافظات، حيث اقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.
من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.
وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.
، أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية تشهدها جازان ،
المصدر : الخليج 365
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