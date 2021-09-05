، ﻿"الاتحاد" يتفق مع "سعود عبدالحميد" على التجديد لـ 2024 ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية عن أن إدارة نادي الاتحاد بانتظار فراغ اللاعب سعود عبدالحميد من مشاركته الوطنية مع المنتخب السعودي للإعلان عن تجديد تعاقده.

وقالت تلك المصادر إن إدارة العميد أتمت اتفاقها مع اللاعب ووكيله على التجديد لثلاث سنوات قادمة تنتهي في 2024.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد دخل الفترة الحرة من تعاقده في أول اغسطس الماضي وبات من حقه التوقيع لأي نادٍ.

ودخلت عدة أندية على خطى التفاوض مع اللاعب لكن اللاعب أبدى أولوية في التجديد لناديه الحالي حسب شروطه.