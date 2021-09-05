مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة السعودية

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.



وأكد بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم-وقوف مصر بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين.

وأعرب البيان عن مساندة مصر لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.