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قطر : استهداف المنطقة الشرقية ونجران عمل تخريبي ينافي الأعراف والقوانين الدولية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

قطر : استهداف المنطقة الشرقية ونجران عمل تخريبي ينافي الأعراف والقوانين الدولية

أكدت موقفها الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة العربية .
وعدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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