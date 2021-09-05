قطر : استهداف المنطقة الشرقية ونجران عمل تخريبي ينافي الأعراف والقوانين الدولية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة العربية السعودية . وعدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

محمد يوسف

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