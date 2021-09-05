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شكرا لقرائتكم قطر : استهداف المنطقة الشرقية ونجران عمل تخريبي ينافي الأعراف والقوانين الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة العربية السعودية.
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قطر : استهداف المنطقة الشرقية ونجران عمل تخريبي ينافي الأعراف والقوانين الدولية
أكدت موقفها الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة العربية السعودية.
وعدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
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