كلمات دعوية في رفحاء بعنوان وصايا بمناسبة العام الدراسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، اليوم، كلمة دعوية بعنوان: (وصايا بمناسبة العام الدراسي)، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظة رفحاء بعد صلاة المغرب.

وصايا للطلاب

ويلقي الوصايا كل من الشيخ مشاري بن نايف الشمري في جامع الأمير الوليد بن طلال، والدكتور فيصل بن حمود الشمري في مسجد عايد حمود، والشيخ بدر بن نايف الشمري في مسجد سلطانة، في حين يلقيها الشيخ عبدالله بن عايد الشمري في مسجد عايد عضيب.

أنشطة الشؤون الإسلامية

​وتأتي هذه الكلمة ضمن الأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لحث أبناء المجتمع على طلب العلم، والحرص على العلم النافع.



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