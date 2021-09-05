3 مقاطع تظهر كفاءة قوات التحالف في إسقاط وتدمير الصواريخ والمسيرات الحوثية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

عرضت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقطات توثق تدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة يوم أمس لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

التحالف يتصدى لمسيرات الحوثي

وتظهر اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أكد في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ باليستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستهداف الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

سلوك إجرامي حوثي

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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