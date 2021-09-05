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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.
وأوضح أن الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19 والحد من كوفيد طويل الأمد، كما أثبتت الدراسات العلمية أنه مع أخذ الجرعات من اللقاح تنخفض احتمالية الإصابة بعد التطعيم بجرعتين خاصة بعد مرور أربعة أسابيع، وتوفر حماية عالية من المرض الشديد والحاجة إلى الدخول للمستشفى أو العناية الحرجة أو الوفاة وتقلل من مخاطر كوفيد طويل الأمد إلى النصف تقريباً، منوهاً أن المضاعفات طويلة الأمد تعني استمرار بعض المشاكل الصحية حتى بعد التعافي.
وحول اللقاحات أبان الدكتور العبدالعالي أن خلط الجرعات يُعد آمناً وفعالاً للقاحات المعتمدة في المملكة، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.
وأضاف أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 38 مليون جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، مبيناً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى 15 مليونًا و500 ألف شخص.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (545243) حالة، من بينها (2602) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (723) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (534062) حالة بإضافة (219) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8579) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 05:55 PM
أكدت أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين"متحدث الصحة": المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا تواصل الانخفاض
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.
وأوضح أن الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19 والحد من كوفيد طويل الأمد، كما أثبتت الدراسات العلمية أنه مع أخذ الجرعات من اللقاح تنخفض احتمالية الإصابة بعد التطعيم بجرعتين خاصة بعد مرور أربعة أسابيع، وتوفر حماية عالية من المرض الشديد والحاجة إلى الدخول للمستشفى أو العناية الحرجة أو الوفاة وتقلل من مخاطر كوفيد طويل الأمد إلى النصف تقريباً، منوهاً أن المضاعفات طويلة الأمد تعني استمرار بعض المشاكل الصحية حتى بعد التعافي.
وحول اللقاحات أبان الدكتور العبدالعالي أن خلط الجرعات يُعد آمناً وفعالاً للقاحات المعتمدة في المملكة، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.
وأضاف أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 38 مليون جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، مبيناً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى 15 مليونًا و500 ألف شخص.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (545243) حالة، من بينها (2602) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (723) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (534062) حالة بإضافة (219) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8579) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.
، "متحدث الصحة": المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا تواصل الانخفاض ،
المصدر : الخليج 365
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