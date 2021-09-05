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قال استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري: إن هناك قائمتين للمتحورات من فيروس كوفيد-19 منها ما هو مثير للقلق لما يتصف به من سرعة الانتشار والشدة، ومنها ما يصنف "تحت المراقبة".
وأوضح "عسيري" أن "المتحورات المثيرة للقلق بسبب قدرتها على الانتشار أو الشدة أو مقاومتها للقاحات، وهي أنواع: ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا؛ حيث يعد الأخير هو السائد الآن في العالم وقد سحب البساط من كل المتحورات الأخرى".
وأضاف: "القسم الثاني من المتحورات هي التي تحت المراقبة، وهي خمسة أنواع؛ ومنها متحور "مو" وهو الذي لم يتضح إن كان له أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات من عدمه".
وتابع أن "متحور "مو" جذب الانتباه لسبب أنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من متحور دلتا".
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 05:52 PM
منها المثير للقلق ومنها ما هو تحت المراقبة لمعرفة سلوكهمختصّ أمراض معدية: 9 متحورات من فيروس كورونا على الساحة العالمية الآن
قال استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري: إن هناك قائمتين للمتحورات من فيروس كوفيد-19 منها ما هو مثير للقلق لما يتصف به من سرعة الانتشار والشدة، ومنها ما يصنف "تحت المراقبة".
وأوضح "عسيري" أن "المتحورات المثيرة للقلق بسبب قدرتها على الانتشار أو الشدة أو مقاومتها للقاحات، وهي أنواع: ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا؛ حيث يعد الأخير هو السائد الآن في العالم وقد سحب البساط من كل المتحورات الأخرى".
وأضاف: "القسم الثاني من المتحورات هي التي تحت المراقبة، وهي خمسة أنواع؛ ومنها متحور "مو" وهو الذي لم يتضح إن كان له أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات من عدمه".
وتابع أن "متحور "مو" جذب الانتباه لسبب أنه آخر العنقود وليس لأنه أهم من متحور دلتا".
، مختصّ أمراض معدية: 9 متحورات من فيروس كورونا على الساحة العالمية الآن ،
المصدر : الخليج 365
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