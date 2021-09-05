، ضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 550 طنًّا من المواد الغذائية مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة بتبوك، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة التي يجريها مفتشو الهيئة في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستودعات غير مرخصة من "الغذاء والدواء"، كما أن المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية؛ ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها، إضافةً إلى وجود تلوث خلطي على المنتجات الغذائية وآثار للقوارض والطيور عليها.
وكشفت "الهيئة" عن وجود أغذية منتهية الصلاحية، وأدوات لإعادة التعبئة والتغليف داخل المستودعات.
وأكدت الهيئة أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 05:54 PM
مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصةضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 550 طنًّا من المواد الغذائية مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة بتبوك، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة التي يجريها مفتشو الهيئة في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستودعات غير مرخصة من "الغذاء والدواء"، كما أن المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية؛ ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها، إضافةً إلى وجود تلوث خلطي على المنتجات الغذائية وآثار للقوارض والطيور عليها.
وكشفت "الهيئة" عن وجود أغذية منتهية الصلاحية، وأدوات لإعادة التعبئة والتغليف داخل المستودعات.
وأكدت الهيئة أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
، ضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.