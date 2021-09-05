، قطر تدين محاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجددت موقفها الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية

‬أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف المنطقة الشرقية ونجران بالمملكة العربية السعودية.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.