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ضبطت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، شحنة أسلحة مهرّبة في مطار الخرطوم الدولي؛ بحسب ما ذكرت مصادر حكومية سودانية، اليوم "الأحد".
وأوضحت المصادر أن الشحنة وصلت من موسكو عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.
وبيّنت أن "اللجنة" ضبطت 72 طردًا من الأسلحة والمناظير الليلية بمطار الخرطوم؛ وفقًا لـ"الشرق".
وأضافت المصادر أن هناك متهمًا رئيسيًّا في القضية، تحوم حوله شبهات تجارة الأسلحة.
ولفتت إلى أن جميع القوات النظامية في البلاد نفت أن تكون شحنة السلاح تابعة لها.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 05:16 PM
وصلت من موسكو عبر أديس أباباالسودان.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في مطار الخرطوم
ضبطت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، شحنة أسلحة مهرّبة في مطار الخرطوم الدولي؛ بحسب ما ذكرت مصادر حكومية سودانية، اليوم "الأحد".
وأوضحت المصادر أن الشحنة وصلت من موسكو عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.
وبيّنت أن "اللجنة" ضبطت 72 طردًا من الأسلحة والمناظير الليلية بمطار الخرطوم؛ وفقًا لـ"الشرق".
وأضافت المصادر أن هناك متهمًا رئيسيًّا في القضية، تحوم حوله شبهات تجارة الأسلحة.
ولفتت إلى أن جميع القوات النظامية في البلاد نفت أن تكون شحنة السلاح تابعة لها.
، السودان.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في مطار الخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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