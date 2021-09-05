شكرا لمتابعة خبر عن 12 مدينة الأعلى حرارة في المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل 12 مدن في المملكة الأعلى حرارة اليوم الأحد.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن القيصومة والخرج وحفر الباطن سجلوا 45 درجة .

وأشار المركز إلى أن الدمام سجلت 44.8 درجة ، كما سجلت رفحاء والمدينة المنورة والأحساء والرياض و القصيم 44 درجة .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن مدن العلا وعرعر وسكاكا سجلوا 43 درجة .