شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: منحنى الإصابات بكورونا في المملكة يواصل الإنخفاض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن من 10% إلى 30% في العالم من المتعافين من كورونا يعانون من مضاعفات كوفيد طويل الأمد، مشيرًا إلى أهمية أخذ اللقاحات لأنها تساهم في توفر الحماية.

وأعلن "العبدالعالي" أن نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة تقترب من 44% ، قائلاً: "منحنى الإصابات بكورونا والحالات الحرجة في المملكة يواصل الانخفاض".

وأضاف: "احذروا من الاستهتار والتراخي مع تراجع منحنى الإصابات في السعودية، فهناك 38 مليون جرعة من لقاح كورونا معطاة في المملكة".

وأشار متحدث الصحة أيضًا إلى متحور "مو" الذي تم رصده مؤخراً في بعض دول العالم، وهو مثير للإهتمام حتى الآن وتحت البحوث والدراسات.

أما فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا، فأكد "العبدالعالي" أن إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عام لازالت تحت الدراسات.