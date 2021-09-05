شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تحدد 4 خطوات لحجز الاسم التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة التجارة 4 خطوات لحجز الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة .

وأوضحت الوزارة أن الخطوات تتضمن"الدخول على خدمة أسمائي التجارية ، اختيار نوع الاسم التجاري (مقترح أو خاص), تعبئة بيانات الطلب، حجز الاسم التجاري".

وفي وقت سابق، أكدت أن تحديث السجل التجاري للشركات يكون من خلال اختيار «السجل المراد تعديله»، ومن قائمة اتخاذ القرار ثم باختيار تعديل السجل الرئيسي، وتحديد الأنشطة من قائمة الخدمات المراد تعديلها، ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية.