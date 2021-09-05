شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 219 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 534,062 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8579 حالة وفاة.

‏وأوضحت "الصحة" أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 35 إصابة.