شكرا لمتابعة خبر عن أمير مكة يقدم جائزة بمليون ريال لسباق الخيل العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن تقديم جائزة بقيمة مليون ريال لسباق الخيل العربية الأصيلة الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتستضيفه محافظة الطائف الجمعة المقبل.

وجاء دعم الأمير خالد الفيصل للسباق إيماناً منه بأهمية هذه الرياضة العربية العريقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بسباقات الخيل والرئيس الشرفي للنادي.

ومن المقرر أن يشهد الفيصل الجمعة المقبل في ميدان الملك خالد بالحوية السباق، حيث سيتوّج الفائز بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.