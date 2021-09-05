شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية تعتمد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الشركة الوطنية للمياه، أنه تم اعتماد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي عن خدمات المياه والصرف الصحي.

وقالت الشركة أن الآلية الجديدة تتمثل في تحصيل مقابل مادي "مقدما" قبل توصيل الخدمات من جميع فئات المستهلكين، مبينة أن هذا الإجراء جاء وفقا لقرار وزاري نص على "تحصيل مقابل توصيل خدمات المياه والصرف الصحي مقدما قبل التوصيل من جميع فئات المستهلكين"، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأضافت الشركة أنها تعمل على توسيع الشبكة والتحول إلى الضخ المستمر، مؤكدة اعتزامها أن تكون المملكة بلا خدمة صهاريج المياه التي تخدم من هم خارج تغطية شبكة المياه.