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ضبط أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19" (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 1 / 1443هـ حتى 27 / 1 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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