شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توجه نصائح لحماية المنزل وتجنب آفات الصحة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح وإرشادات يجب اتباعها لتجنب الإصابة بآفات الصحة العامة في المنزل.

وأكدت الهيئة على وضع الأطعمة في أوان محكمة الغلق، والتنظيف الدائم لأسفل وخلف الفرن والثلاجة، والحرص على التهوية السليمة، ووضع شبك للنوافذ لمنع دخول الحشرات، وإصلاح مصادر تسرب المياه لأن الحشرات تبحث عن الأماكن الرطبة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تنظيف المطبخ وغرفة الطعام من الأطعمة المتبقية أولا بأول وتنظيف الأواني، وكذلك أهمية إغلاق الشقوق في جدران وزوايا الغرف كي لا تتخذها الحشرات مأوى، مشددة على أهمية تغطية حاويات النفايات والتخلص من محتوياتها بشكل يومي، وتفريغ الفواكه والخضار عند شرائها من السوق والتخلص فورا من الكرتون كي لا يكون مصدرا لنقل.