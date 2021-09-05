شكرا لمتابعة خبر عن المرواني يلتقي ملاك المعاهد الأهلية بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قام نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبد الرحمن المراوني بزيارة لمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، حيث افتتح لقاء ملاك المعاهد الأهلية بمنطقة عسير بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي.

وتشرف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير على أكثر من 54 منشأة تدريبية خاصة منها 12 معاهد عليا و18 معهد تدريب و22 مركز تدريب للجنسين حيث يبلغ عدد المتدربين بهذه المعاهد خلال العام الماضي أكثر من 88 ألف متدرب ومتدربه.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب الأهلي بالمؤسسة ودور ملاك المعاهد في المساهمة في نشر العملية التدريبية، حيث استمع نائب المحافظ لعدد من مقترحات ومطالب الملاك وأطلعهم على مستجدات التدريب الأهلي التي تضمن تدريب مميز لأبناء الوطن.

وخلال الزيارة اطلع المرواني على سير العمل في إدارة التدريب الأهلي بمنطقة عسير حيث زار مقر الإدارة والتقى بمنسوبيها واستمع لشرح مفصل عن العملية التدريبية، كما قام بزيارة مقر الإدارة النسائية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، بالإضافة لزيارة عدد من المعاهد الأهلية الخاصة بالمنطقة.