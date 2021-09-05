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السفارة الأمريكية تدين الهجوم الحوثي: ملتزمون بشراكة استراتيجية مع السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أدانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية ، بشكل قاطع هجوم مليشيا الحوثي الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.

وقالت البعثة الأمريكية في السعودية، في بيان نشرته السفارة الأمريكية، إن مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات لا تخدم أي أهداف عسكرية مشروعة بل تطيل أمد الصراع في اليمن.

وحثت البعثة الأمريكية ميليشيا الحوثي على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة الى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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