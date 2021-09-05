متحدث الصحة يكشف عدد المحصنين بالمملكة ويتحدث عن لقاح كورونا لأقل من 12 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا، لا زالت تحت الدراسات.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا، أن حوالي من 10% إلى 30% من المتعافين من كورونا، في العالم يعانون من مضاعفات كوفيد طويل الأمد.

وأكد متحدث الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

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