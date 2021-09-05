«الصحة» تعلن إعطاء جرعة لقاح كورونا ثالثة وتحدد الفئات المستهدفة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

وقال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، إن هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين من فيروس كوورنا بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف العبد العالي إن التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغت38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

وكانت وزارة الصحة قالت إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

عدد المصابين بكورونا اليوم

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة (7) حالات وفيات، وتسجيل (219) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (534,062) حالة.

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