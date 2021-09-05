أمير الجوف يشهد توقيع 6 مذكرات تفاهم و7 عقود تمويل لأبناء المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم الأحد، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة، وتوقيع بعض الاتفاقيات لخدمة أهالي المنطقة.

واستعرض أمير الجوف خلال الاستقبال أعمال وبرامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مستمعاً من الوزير إلى شرح عن أبرز الخدمات والمبادرات، والدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع غير الربحي ورواد ورائدات الأعمال، وما حققه أبناء المنطقة من نجاحات وإنجازات لمشاريعهم التي بدأوها بفكرة حتى أصبحت على أرض الواقع، معرباً عن تقديره لجهود الوزارة بالمنطقة لخدمة المستفيدين.

وشهد أمير المنطقة توقيع 6 مذكرات تفاهم للتعاون بين عدد من الجهات لخدمة المستفيدين بالمنطقة وتطوير التنسيق والأداء، منها 4 مذكرات بين فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة وكل من جامعة الجوف وأمانة المنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية بمنطقة الجوف، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية وكل من غرفة الجوف وجمعية «تواد» للتنمية الأسرية.

كما شهد الأمير توقيع 7 عقود تمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية و7 مستفيدين من أبناء وبنات المنطقة، لتوفير تمويل بقيمة 2.227.000 ريال لأنشطة المستفيدين في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى وأعمال نجارة وعيادة أسنان.

وحضر الاستقبال ومراسم التوقيع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي الجهات المعنية.