نشرة «عاجل».. تنفيذ حكم القتل قصاصًا.. وضمك ينفي رفض ضم بيريرا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة أبهـا، إدانة عربية واسعة ضد هجوم الحوثي على المنطقة الشرقية، وتنويه من وزارة التعليم بشأن الحصول على جرعة كورونا الثانية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة أبهـا

نفدت وزارة الداخلية، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة أبهـا.

وأقدم / جراب بن مصلح بن دشن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل/ وعلان بن حامد بن ناصر القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بالحر والأمطار خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم الأحد، أجواء حارة وأمطارا متوسطة على عدد من المناطق.

الدفاع المدني ينبه لهطول أمطار غزيرة على منطقتين

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة على منطقتي جازان وعسير.

#شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي.. مغردون يتفاعلون مع بطولة الجيش السعودي

تفاعل مغرِّدون، مع قيام الدفاعات الجوية السعودية باعتراض وتدمير (٣) صواريخ باليستية و (٣) طائرات مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

شركة المياه: 5 خطوات لرفع شكاوى انقطاع المياه

حدَّدت الشركة الوطنية للمياه نحو 5 خطوات لرفع شكاوى انقطاع المياه، مشيرة إلى آلية التحكم في الاستهلاك الشهري.

إدانة عربية واسعة ضد هجوم الحوثي على المنطقة الشرقية

أعربت دول عربية ومؤسسات إسلامية، إدانتها واستنكارها للهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت المدنيين بثلاث صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجازان إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

تنويه من التعليم بشأن «الحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية»

نوَّهت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بأهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

التأمينات الاجتماعية توضح شروط استحقاق المعاش

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ومتطلبات الحصول على المعاش.

مستشار قانوني يحذر من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل

قال أحمد المحيميد، المستشار القانوني، إنَّ تقييمات المتسوقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لعدة اعتبارات قانونية، وتجاوزها يمثل مخالفة تستلزم العقاب.

بالفيديو.. مراقبو «الموارد البشرية» يضبطون مخالفي قرار «منع العمل تحت أشعة الشمس»

تباشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملاتها المشتركة، لضبط مخالفي قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

صندوق هدف: 11 شرطًا للحصول على دعم صعوبة الحصول على عمل.

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 11 شرطًا للحصول على الدعم المالي لبرنامج صعوبة حصول على عمل، مشيرًا إلى آلية الحصول على الدعم وقيمته المالية.

استقرار أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الأحد

استقرَّت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

هيئة الزكاة تحدد الخدمات التعليمية التي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عنها

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخدمات التعليمية التي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عنها سواء في المدارس الأهلية أو الجامعات أو البرامج التعليمية التدريبية.

إصابة 3 مدنيين بينهم طفل في انفجار لغم حوثي بالضالع

أصيب 3 مدنيين بينهم طفل بجروح متفرقة، إثر انفجار لغم أرضي مضاد للدروع، من مخلفات ما زرعته ميليشيات الحوثي بسيارة، وسط وادي المشاريح شمال غرب منطقة حجر بمحافظة الضالع.

رئيس ضمك ينفي رفض ضم «بيريرا» قبل عامين بسعر زهيد