الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (219) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (534,062) حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 37.7 مليونا.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فإنَّ من بين الـ37.7 مليون جرعة، 22.3 مليونا تلقوا جرعة أولى، فيما تلقى 15.3 مليونا الجرعة الثانية، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.6 مليون شخص.

وقالت وزارة الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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