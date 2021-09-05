23280 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

الرياض - محمد عبدالله - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 1 / 1443هـ حتى 27 / 1 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 37.7 مليون.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فإنَّ من بين الـ37.7 مليون جرعة، 22.3 مليون تلقوا جرعة أولى، فيما تلقى 15.3 مليون الجرعة الثانية، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.6 مليون شخص.

وقالت وزارة الصحة، إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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