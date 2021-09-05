«الموارد البشرية» تحدد 6 إجراءات وقائية لتخفيف آثار العمل تحت أشعة الشمس

الرياض - محمد عبدالله - دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصحاب الأعمال إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين تحت أشعة الشمس.

ونصحت "الموارد البشرية"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية لتخفيف آثار العمل تحت أشعة الشمس، كالتالي:

1- توفير الإسعافات الأولية في مكان العمل.

2 توفير مياه مبردة للشرب كافية للعاملين.

3- العمل في الأوقات الباردة من اليوم.

4 تقسيم أوقات العمل إلى مناوبات لتخفيف الضغط.

5- التوصية بأخذ قسط كافٍ من الننوم ليلاً.

6- تدريب العاملين على استشعار خطر العمل تحت أشعة الشمس وسرعة الإبلاغ عن إصابات.

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