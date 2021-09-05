التدريب التقني وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية والتطبيقية

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الفيصل بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

وقع مذكرة التفاهم رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وأوضح رئيس جامعة الفيصل آل هيازع أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من توجيهات وزير التعليم بمد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينها، وفق رؤية المملكة 2030، مضيفا أن التعاون بين التدريب التقني وجامعة الفيصل سيسهم في تبادل الخبرات وتعزيزها في المجالات التدريبية والتطبيقية بين الجانبين خصوصاً في التخصصات التي يحتاجها طلاب الجامعات والمؤسسة، ومن ثم سوق العمل في المملكة، مشيراً إلى أن مدة هذه الاتفاقية 3 سنوات ميلادية، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بموافقة الطرفين.

من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك مع جامعة الفيصل للإشراف والمتابعة على تنفيذ التعاون، والبدء بإعداد الخطط التنفيذية وفق برنامج زمني محدد، منوها بتميز وتطور جامعة الفيصل على المستوى المحلي والدولي.

وبيّن الفهيد أن المؤسسة وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات السعودية، للتعاون في المجالات التدريبية والتقنية وتبادل الخبرات، إضافة إلى اتفاقيات مع الجهات الحكومية في مجالات عديدة أبرزها تقنية المعلومات، واتفاقيات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.