أمانة عسير تضبط أكثر من 600 بسطة مخالفة

وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين إضافة الى التحرز على كميات من الخضروات و المواد الغذائية مجهولة المصدر و تم إتلافها على الفور .
وتؤكد الأمانة مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنة تعاون السكان والزائرين للامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.
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