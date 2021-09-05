شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين الهجوم الحوثي الأخير على المملكة: غير مقبول على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ، إدانة قاطعة هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.

وقتلت في بيان صدر عنها إن مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق. ولا تخدم مثل هذه الهجمات أي أهداف عسكرية مشروعة بل تطيل أمد الصراع في اليمن.

واضافت في بيانها : نحث مجدداً الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة ، إضافة الى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.