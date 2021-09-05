شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني في قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم بزيارة لمركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر الشقيقة.

واطلع سموه خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.