شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية : خطة معالجة التشوه البصري تحقق نسب متقدمة في الأسبوع السابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 7615 حاوية نظافة و 69095 متر من الأرصفة المتهالكة

- صيانة 2088 عمود إنارة ومعالجة 14296 متر من الكتابات المشوهة

-معالجة وضع 1285 سيارة تالفة ورفع 233853 متر مخلفات البناء والهد

استعرض أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد ، بمقر الأمانة، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس للأسبوع السابع، والتي بلغت نسب متقدمة في المعالجة، وذلك بعد رصدها من قبل غرفة العمليات بالأمانة، والتي تهدف لضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة.

وشدد خلال الاجتماع المرئي الذي عقده مع الوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات المعنية ، على التركيز في تطبيق معايير الجودة لعناصر إصلاح الأساسيات، إضافة إلى تحديد الأولويات والتنفيذ خلال الفترة الحالية، والتي عليها سيتم تحديد المناطق والشوارع ذات الأولوية والتدرج في التنفيذ، ووضع خطة لمعالجة ما هو خارج نطاق الأمانة والرفع به للجهات ذات العلاقة.

عقِب ذلك استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، مؤشرات قياس الأسبوع السابع لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، والتي تضمّنت معالجة (7615) حاوية نظافة، ومعالجة (69095) متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة (11446) من حواجز الحفريات، ومعالجة (70459) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة وضع (1285) سيارة تالفة، ورفع (233853) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وصيانة (2088) عمود إنارة، ومعالجة (14296) متر مربع من الكتابات المشوهة.

وتابع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع العرض بتقرير البلاغات التي تلقتها الأمانة حول التشوه البصري، والتي يتم متابعتها من غرفة العمليات والاشراف على معالجتها من قبل الإدارات والبلديات بالمنطقة.

عقِب ذلك اطّلع معاليه على عرض منجزات معالجة التشوه البصري، لبلدية عريعرة، عين دار، وجوف بني هاجر، ومليجة منذ بدء الخطة.

واختتم الاجتماع بتوصيات تضمّنت تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية، والرقابة في رصد كافة التشوهات البصرية وتشديد العقوبة على المخالفين المتسببين في التشوه البصري، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة في كافة الأعمال والالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية، والعمل على تعيين ممثل من كل قطاع خدمي لتحقيق التعاون في حل المشاكل الفنية ومعالجة كافة التشوهات البصرية، مُنوّها لضرورة عقد الاجتماعات الدورية المكثفة لمتابعة العمل والإنجازات التي تم الانتهاء منها وتسريع آلية المتبقي من الأعمال، والرفع بتقارير دورية أولا بأول.

يذكر أن الأمانة بصدد تنظيم عقد ورشة عمل بعنوان " تطبيق راصد "، يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله –؛ والتي تهدف للتعريف بنظام خدمة العملاء CRM، والذي يمكن من خلاله رفع بلاغات التشوه البصري موثقة بالصور حتى اغلاق البلاغ بالمعالجة.